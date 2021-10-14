疫後商業回溫 鼎固上海日月光中心人流業績攀升

受惠疫情降級及大陸「十一」長假人潮，鼎固控股 (2923-TW) 上海黃浦日月光中心「十一」長假平均單日人流，由去年同期的 6.7 萬人，躍升至今年的 8.3 萬人次，帶動整體商場業績顯著回溫。

鼎固表示，上海城市精華區的商用不動產在民生消費旺盛支撐下，市況持穩及為鼎固帶來穩健的租賃收益，鼎固上海日月光中心近期部份區域改裝後，提升商場出租率達 9 成，而長假旺盛消費人潮，也有利商家業績成長。

根據上海市文化旅遊局數據統計，2021「十一」長假上海遊客數彈升至 1794.53 萬人次；七天的文化旅遊類消費收入達人民幣 258.55 億元。除上海熱門景區出現爆量觀光客，各區商圈及景點亦湧現大量人潮，而上海商務委大數據統計，長假期間全市消費總額高達人民幣 765.88 億元，比 2020 年同期成長 16%，由於假日消費為觀察上海民生消費經濟的重要視窗，今年長假消費力顯示已走出去年疫情低谷。

透過多次商場業態調整，引進特色店家，鼎固上海黃浦日月光中心，在長假前完成 1、2 樓層區域改裝，以自然元素融入明亮的商場空間設計，主打運動潮牌及親子童裝，如受歡迎的韓國童裝品牌 “FIZZ IN BLUE.KIDS” ，日月光中心在改裝後的新氣象，以及配合長假期間在商場戶外廣場舉辦的親子遊藝市集活動，成功導入豐沛的消費人潮，在商場餐飲項目，擁有多家上海網紅餐廳加持，如湊湊、嘉禾嶼 、哈靈麵館、樂樂茶，蜜芝林等，受惠人流也有出色的業績表現。

鼎固商用不動產業務主要為商場及辦公樓出租，過去三年平均租賃收入約新台幣 20 億元，其中上海黃浦日月光中心貢獻度約達 7 成，隨著疫情趨緩帶動整體商業及消費復甦，商辦租賃收益現流，將持續強化公司穩健財務結構，而鼎固嚴守專注本業、不跨業，也有益於營運長遠發展。