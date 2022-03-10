電商穩定成長 三大電商2月營運創同期新高

隨著國內電商滲透率持續提升，大型電商業者今 (10) 日陸續公布 2 月業績均繳出好成績，富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW)2 月營收均創同期新高；而東森 (2614-TW) 轉投資東森購物網公布 2 月合併稅前盈餘達 1.6 億元，年增 38.4%，每股盈餘為 1.23 元，也寫同期新高紀錄。

富邦媒 2 月合併營收 69.9 億元，月減 16.96%，年增 27%，創同期新高，累計前 2 月合併營收 154.08 億元，年增 25.75%。

網家 2 月合併營收 37 億元，月減 13.39%，年增 4.06%，同創同期新高，累計前 2 月合併營收 79.71 億元，年增 3.38%。

富邦媒表示，2 月網路購物業績占比持續超過 9 成，年增逾 29%，營運表現再攀同期高，品類則以健康休閒、居家生活和流行精品，成長幅度居前三名。

展望 3 月，由於第一季的促銷重頭戲 38 女王節有效掀起買氣，momo 購物統計，活動開跑至今參與人流年增約 40%，將為第一季營運做最後衝刺。

東森購物網 2 月份合併營收 22.7 億元 (合併草莓網、熊媽媽買菜網)，年增 7.6%，稅前盈餘 1.6 億元，年增 38.4%，累計前 2 月合併稅前盈餘達 3.9 億元，年增 23.7%，每股盈餘來到 3.04 元，創同期高。

東森購物說明，據往年經驗，農曆春節假期是影響業績波動較大的節慶，但隨著消費者網購習慣成形，獲利穩健攀升。

其中，主打生鮮商品的熊媽媽買菜網表現亮眼，前 2 月營收年成長率達 126.8%，反映春節、元宵節慶，大幅推升食品買氣。

東森購物網統計，熱銷品類別以保健食品、家用品和行動 3C 商品居前三名，而銷售較去年同期成長最多者是美容美體票券，增幅達 5 倍，其次女性內衣、家具、女裝和婦幼等，均有 1.5-2 倍的成長幅度，女性消費者的比例占 7 成以上。

進入 3 月後，迎來婦女節檔期以及 3 月 14 日的白色人節商機，東森購物網瞄準女性市場，推出「女王價到」購物優惠，樂觀看可推升業績成長 30%。