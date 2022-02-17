網家聚焦供應商經營推動幫手貸服務 完整數位金融生態圈

電商集團網路家庭 (8044-TW) 今 (17) 日宣布，結盟渣打商銀推出「PChome 幫手貸」服務，搭配大數據運算模組和人工智慧預審機制，可滿足旗下 PChome 24h 購物平台供應商即時融資需求，全力打造數位金融生態圈。

網家說明，「PChome 幫手貸」服務結合「應收帳款」和「寄倉存貨」雙循環額度設計，隨借隨還，讓供應商可在創新融資方案的全力支持下，加速業務推展。

據 PChome 24h 購物平台供應商的調查顯示，有超過 60% 供應商認為疫情帶動電商銷售，進而增加企業營運資金需求；其中，近 70% 供應商表示資金來源仍得仰賴銀行往來，但受限於申請文件與手續繁瑣，加上疫情期間多次往返銀行辦理業務的風險考量，高度期待能夠簡化流程。

另有 40% 供應商認為，將應收帳款或庫存納入融資額度，有助進一步推動業績成長。

網家強調，隨著電商產業蓬勃發展，需同步聚焦供應商端的營運需求，PChome 幫手貸最大優勢為，供應商透過日常使用的廠商後台系統，除了可檢視業績和存貨運營資料，同時在符合主管機關規範的資訊安全環境下可同意資料交換，並於線上提出申請，並極速取得渣打銀行融資額度和適用利率。

供應商可根據個別營運狀況需求，透過數位化平台，最快在 5 分鐘完成動撥取得資金，在旺季檔期前預先籌備調度進貨，再搭配融資清償隨借隨還、無違約金的設計，無須額外擔心貸款還款金額與期限，並解決快速周轉的資金需求。

網家董事長詹宏志強調，透過系統開發及數據整合，跨界結盟銀行夥伴，催生 PChome 幫手貸平台，為供應商解決營運資金痛點，也實現了 PChome 打造場景金融並強化數位金融生態圈的目標。

PChome 幫手貸歷時一年多的開發期，透過營運數據彙總分析，搭配渣打銀行中小企業融資服務經驗，共同以 FinTech 技術，首創以供應商為中心的跨域式體驗，突破台灣現有金融產品框架，存貨融資模式讓供應商在 PChome 24h 購物的營運績效得以做為金融可信資料，依供應商歷史表現，連動額度利率評估，精簡傳統企業融資的冗長放貸審查流程。