富邦媒將推雙北生鮮電商快速到貨 估Q3上線

國內電商集團富邦媒 (8454-TW) 指出，隨著各大實體超市、超商業者均積極發展生鮮外送，今年也將推出雙北生鮮電商快速到貨業務，有望在第三季上線。

富邦媒期在生鮮電商版圖上持續增加品項、提升電商服務完整度，進而帶動整體客單價，並提升對供應商的議價能力。

富邦媒規劃，今年資本支出約 38.6 億元，其中中區物流中心預計斥資 24.5 億元建造工程，另有 10 億元用以增添倉儲營運設備，並建配送車隊。

截至 2021 年底，富邦媒擁有 13 座主倉和北區物流中心，今年目標新增 5 座主倉，南區物流中心和中區物流中心將預計分別於 2023 年、2025 年啟用。

至於衛星倉，去年富邦媒全台建置達 30 座，目標今年再增 20 座至 50 座，同時，自有物流比重將從去年占比 17% 提升至 20%，而 24 小時配送服務全台覆蓋率達 100%。

法人看好，今年富邦媒年成長動能可聚焦在持續增添合作品牌數，並加強串聯更多品牌會員，同時，持續在都會區建置更多衛星倉和冷鏈物流、加強配送速度，而透過 momo 幣也可擴大生態圈布局，有利鞏固會員黏著度，至於預計在第三季推出的雙北生鮮快速到府服務，並未再生鮮急速配送趨勢下缺席。