網購需求夯 東森購物今年營收挑戰456億元 年增6成

東森國際 (2614-TW) 旗下轉投資東森購物網今 (10) 日公布，去年全年自結稅前盈餘 21.6 億元，年增 27.6%，每股稅前盈餘 17.7 元，再寫獲利新紀錄，展望今年，東森購物目標，全年合併營收 (含草莓網) 將挑戰 456 億元，年增 60%。

東森購物合併草莓網去年全年合併營收 283.2 億元，年增 14.7%，主要是因多元通路並進模式有效穩定經營、積極開拓自營商品項目，以及善用大數據，加上旗下草莓網擁有美妝供應鏈、熊媽媽買菜網也補強生鮮商品線上通路，推升全年稅前盈餘 21.6 億元，年增 27.6%。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物獲利能力穩居國內第二大電商，其中，最重要的是網路業績成長，從 2020 年營收 72 億元一口氣成長至到去年 106 億元，年增 47%，今年光是網路通路就要挑戰 240 億元，加上電視、電話行銷和草莓網，全年設下 456 億元營收新高標。

展望後市，東森購物積極開拓「好吃、美麗、健康」的生態圈，並以東森幣串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市服務，目前東森幣發行已超越 205 億，未來將持續舉辦東森幣行銷活動，並預計與異業合作開展寵物店的複合式型態，藉此導入新客源，同時，持續開發壯大自營商品和 EC 通路。

隨著線上線下銷售不斷擴大，東森購物同步加強物流布建，除了楊梅幼獅物流中心已於去年 10 月啟用 EC 倉的楊梅一倉，預計 6 月楊梅二倉也將啟用，將可提升網路商品入倉比例和快速到貨的比重。