網家攜手泰零售巨頭 拓泰國購物直送來台服務

國內電商集團網家 (8044-TW) 今 (9) 日宣布，旗下 PChome Thai 擴大雙向跨境電商布局，攜手泰國商務處 DITP、泰國百貨零售巨頭 Siam Piwat 集團，引進上百個泰國優質品牌，開啟泰國購物直送來台服務。

網家董事長詹宏志表示，PChome Thai 深耕泰國電商市場多年，已是泰國最大的台灣商品網站，有助台灣品牌和中小企發展新南向，今年更擴大雙向跨境電商的布局，將泰國熱銷品牌和商品賣回台灣。

詹宏志強調，網家近年致力拓展大東亞跨境生態圈，泰國市場扮演相當重要的角色，期許透過增加台泰雙邊市場的交易規模和多樣性，為大東亞跨境發展增添豐沛的成長動力。

PChome Thai 總經理蔡文雄則指出，泰國向來是國人熱門旅遊國家之一，據長期在泰國落地經營的觀察，泰國商品具有豐富多元、設計品質優良，且價格優惠的優勢，此次推出泰國購物直送服務，全中文的介面讓國人能輕鬆下單，平均一周可空運到貨，加上業界最低國際免運門檻等服務優勢，目標讓 PChome Thai 成為國內用戶的泰國跨境購物首選。

Siam Piwat 是泰國首屈一指的零售和物業開發商，長期與政府單位合作，由於 PChome Thai 是首家為泰國品牌敞開台泰跨境電商大門的電子商務平台，Siam Piwat 看好將促進旗下三大設計品牌 ICONCRAFT、 Absolute Siam 和 Ecotopia 在台的知名度。