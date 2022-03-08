〈央行報告搶先看〉楊金龍透露 央行升息看3個指標

台灣央行總裁楊金龍今 (8) 日指出，央行未來調整貨幣政策的考量因素主要有三點，分別為物價走勢、受疫情影響的產業復甦狀況，以及主要國家升息動向。

楊金龍將在本周四 (3/10) 上午赴立院財委會進行業務報告，在今 (8) 日最新出爐的書面報告中做以上表示。

楊金龍說明，理監事會議討論調整貨幣政策的考量主要有三點，分別為 (1) 國內物價漲幅是否持續居高、(2) 國內受疫情影響的產業是否已穩步復甦，以及 (3) 主要經濟體升息動向。

楊金龍強調，貨幣政策主要著重於維持總體經濟和金融穩定。

對於近期美國、歐盟和日本等主要經濟體陸續對俄羅斯祭出金融制裁、出口管制和限制措施，楊金龍認為， 雖然俄羅斯和烏克蘭 GDP 規模僅約占全球 2.0%，惟歐盟高度依賴俄羅斯天然氣供給，若戰事延宕，引發能源供應受阻，恐影響歐盟工業生產和消費信心，造成其經濟成長下行風險。

另一方面，俄烏衝突使俄羅斯遭到各國經濟金融制裁，影響物資供應及出口，造成能源、金屬和穀物價格明顯上漲，若情勢持續，恐引發輸入性通膨，進一步加劇全球高通膨問題。

楊金龍也提醒，由於當前俄羅斯金融體系運作困難，債務違約風險大增，國際投資人持有俄羅斯相關金融資產恐面臨價格重挫、流動性緊縮風險，後續若各國再加大對俄羅斯制裁力道，或將引發新一波國際金融市場動盪，尤其歐洲市場首當其衝，各國央行均將密切關注俄烏衝突對經濟活動影響。