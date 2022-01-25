台股大地震 想抱0050過年 可搭配美債ETF保平安

春節假期台股休市 11 天，但台股近期大地震，今 (25) 日最重一度暴跌近 300 點，民眾糾結是否應該低接抱股過年，法人建議，看好台灣基本面想抱股過年者，可選台灣 50(0050-TW)，但是應對今年股市的潛在波動放大風險，則可適時搭配避險產品例如美債 ETF 保平安。

新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，加上聯準會鷹派立場震動美股下殺，科技股大盤代表之一的那斯達克指數，今年來短短幾個交易日跌幅超過一成，台股也被拖累跌破萬八關卡。

據統計，近 10 年新春開盤首日上漲機率達七成，但台股過年休市期間，國際股市若震盪加劇，台股開盤當天也會即時反映股市變化，因此適度避險有其必要。在黃金、美債、美元幾大避險產品中，目前黃金、美元指數價格都在相對高檔，美債避險效果最佳且價位處於低點，最適合此時用來避險。

若以台股最具代表的元大台灣 50 與避險代表元大美債 20 年 (00679B-TW) 來搭配試算，可以發現台股近年從高點大幅下跌的期間，投資組合加入美債 ETF 的避險效果可觀，至少跌幅可以少賠 10 個百分點以上。

Omicron 變異株全面蔓延，但由於致死率相對較低，對經濟衝擊較小，而雖然有升息陰影，但全球仍普遍處於低利率環境，預期短暫修正過後，在基本面支撐下，股市向上機率仍大，透過投資組合納入美債 ETF 的策略，來度過震盪期。