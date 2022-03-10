當人盡悲觀 買進長期趨勢標的

加權股價指數近 6 個月價量表現

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/03/09）

野村腳勤觀點：

從蘋果最強桌電，看散熱商機

雖然烏俄戰火吸引絕大多數投資人的目光，但 3 月 8 日的蘋果春季發表會反而成為我們的討論焦點。搭載 M1 Ultra 晶片的 Mac Studio 十分有趣，其體積比 Mac Mini 略大一些，但小小盒子的六成空間都給了風扇，散熱孔超過 4,000 個，這就是高效能運算（HPC）帶來的效應。未來的 3C 商品主晶片運算能力只會愈來愈快、消耗的瓦數愈來愈高、在晶片體積縮小、多晶片的趨勢下，散熱元件的技術門檻與需求將有增而無減，台廠與德廠的春天來了。

經理人視角：

大盤利多因素：

美企業資本支出意願高漲：美國數位基礎建設計劃的連帶投資效應將於上半年陸續顯現，台廠受惠。

美消費支出力道強勁：新冠疫情導致美國超額儲蓄超越 GDP 一成，個人消費總支出突破長期成長趨勢。

供應鏈在地化趨勢成型：新冠疫情與烏俄地緣政治風險使供應鏈朝在地化發展，使生產端需求不減。

大盤利空因素：

地緣政治風險：烏俄戰事不確定性導致的高通膨疑慮及原物料價格暴漲 (未來或可能暴跌)。

聯準會升息 & 縮表方式：攸關資金流動性，惟烏俄戰前市場心理已大致反映鷹派劇本。

香港疫情：香港為重要轉運點，疫情升溫加深物流與供應鏈紊亂。

沒有恐慌與畏懼，沒有超賣 (Oversold)：

烏俄戰事使外資加重賣超台股的力道，3 月 7 日外資信心潰堤，寫下有史以來單日賣超台股的第二高紀錄 (新台幣 822.39 億元)。當時投資圈盛傳多數歐美系外資憂心台灣終將成為第二個烏克蘭(英國首相強生在內的多位國外重量級人士談烏克蘭時不忘提及台灣，加深了這類聯想)，外資恐慌下的滾雪球式賣盤及程式交易停損壓力齊出，加權指數瞬間跌破年線，意外給了市場一個快速測試台股年線支撐的好機會。但不可諱言，烏俄衝突確實大幅提升了全球陷入停滯性通膨的風險，只是這波全球金融市場的效率也不惶多讓，當前的資產價格在某種程度上大多已反映了絕大多數投資人內心最深層的恐懼。研判當前的總體情勢，通膨風險與景氣下行風險同步提升，但我們不認為烏俄歹戲拖棚符合全球(包括烏俄本身) 利益，基輔開始討論放棄加入北約的條件則是雙方妥協的起點。局部戰事、短線影響仍是我們的基本假設情境；換言之，全球經濟成長放緩但復甦方向不變，建議投資人可逢回布局長期趨勢標的。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/02/28 上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

冠軍團隊 立即加入

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-220300041

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】