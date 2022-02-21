統一企業集團推「2022年2月22日愛的分享週」主題活動

統一集團整合統一企業、7-ELEVEN、美妝、百貨、保健、運動、餐飲共 15 大品牌通路，以「分享愛」為初衷，自 2 月 22 日起推出限時 7 天「愛的分享週」主題活動，活動期間加碼 OPEN POINT 會員消費滿額天天抽鑽戒活動，獎項總價值超過百萬元，邀請消費者一起傳遞幸福，共同分享愛。

2022 年 2 月 22 日是特別的時刻，具備六個阿拉伯數字 2，2 的中文諧音為「愛」，英文「i」也與中文諧音有異曲同工之妙，統一集團以感謝之心啟動「愛的分享週」，以「愛」為主軸串聯統一企業、7-ELEVEN 門市、i 預購平台、OPEN POINT 行動隨時取創新整合，並攜手康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等品牌共同參與，超過 8,000 個實體通路與電商平台互連分享愛，活動期間天天加碼抽鑽戒，邀請民眾共度充滿愛與驚喜的「愛的分享週」。

「愛的分享週」主題活動期間，7-ELEVEN 門市推出指定 CITY 系列飲品及指定商品買 1 送 1，針對 OPEN POINT 會員加碼，購買指定商品單筆滿 222 元持三大支付結帳享 85 折優惠，結帳金額滿 222 元再加碼贈 22 點；OPEN POINT 行動隨時取另有買 22 杯送 22 杯優惠，傳愛分享每一刻。

康是美「愛的分享週」期間推出全店指定商品不限金額 88 折、持 icash2.0 或 icash Pay 支付滿 2,222 元再送 222 現金折價券，最高享 22% 回饋。統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代全館指定櫃位滿 3,000 送 300。

BEING fit 與 BEING sport「愛的分享週」推出購買私人教練課程，每堂 1,222 元再送 OPEN POINT 22 點，最多限購 22 堂；BEING fit 憑 OPEN POINT 22 點，可兌換首小時免費券；BEING spa 則使用 OPEN POINT 22 點，凡預約體驗任一 90min(或以上) 的主課程一堂，當次再贈都會舒展保養 30min 一堂 (價值 $2000 元)，提供健康運動與紓壓保養新選擇。