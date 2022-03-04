正德去年獲利賺贏過去10年總和 擬配息0.8元

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (4) 日公布去年全年財報，毛利率達 38.3%，創歷年新高，推升稅後純益達 3.75 億元，年增 294.26%，每股純益 (EPS)2.24 元，寫獲利新高紀錄，一舉賺贏過去 10 年總獲利，擬發放現金股利每股 0.8 元，為歷年新高，配息率 35.7%，以今日收盤價 26.8 元計算，現金殖利率近 3%。

正德董事會也通過籌資案，資金將用來轉投資子公司、支付建造新船船款，預計以現金增資和發行無擔保可轉換公司債方式募資 18 億元，增資在不超過 50,000 仟股內，屆時股本也將由目前 18.8 億元擴大到 23.8 億元。

正德第四季合併營收 3.67 億元，年增 115.8%，營業毛利 1.84 億元，年增 493.5%，毛利率 50.26%，年增 32.28 個百分點，營業利益 1.62 億元，年增 604.35%，營益率 44.3%，年增 30.49 個百分點，稅後純益 1.58 億元，每股純益 0.89 元。

正德全年合併營收達 12.26 億元，年增 64%，營業毛利 4.7 億元，年增 141.33%，毛利率 38.3%，營業利益 3.78 億元，年增 169.4%，營益率 30.87%，稅後純益 3.75 億元，年增 294%，每股純益 2.24 元。

正德表示，散裝航運營運成本較穩定，因此，受惠日租金價格不斷攀升，帶動去年毛利和營業利益大幅成長，過去三年平均營益率 23%，去年第四季衝上 44.3%，創下單季歷史新高，全年平均營益率 30%，也是歷年新高。

正德去年底船隊已達到 18 艘，預計 2023 年第一季起，新訂購的 6 艘高規格節能減碳船，將陸續加入營運。

對於 2 月底烏俄衝突爆發，正德說明，至目前為止，尚未對散裝航運運費有明顯衝擊，是否會演變為全球經貿長期不穩定風險，以及對影響散裝運費程度，仍有諸多因素需要觀察。

正德評估，由於烏俄兩國是礦產和穀物等原物料出口國，後續各國對俄經濟制裁將可能影響出口量，若因此轉往其他地區購買，將可能拉長船舶航程天數。

另一方面，烏俄兩國船員占全球船員比例達 15%，恐使船員更替更缺乏，進而導致船舶能供應運力更緊張，使運費上漲，而保費、燃油價格提高，也會增加船舶營運成本，可能轉嫁至運費上。