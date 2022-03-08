〈台股盤後〉神山領跌 航海王、鋼鐵人全嚇趴 收盤再跌353點

台股今 (8) 日在權值股台積電 (2330-TW) 呈現龐大賣壓影響下，大盤持續弱勢，加上航運、鋼鐵族群殺盤出籠，盤中指數一度大跌 413 點，終場加權指數大跌 353.44 點或 2.06%，成交值 4434.65 億元。

在台股大盤連三跌下， 指數三天來已跌掉 1109 點。

台股日 K 今日也成留上下影線黑 K 棒，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股已跌破年線，預估大盤將處狹幅震盪格局，但在目前市場籌碼面不安定的狀況下，輕易出手「抄底」極易導致虧損。

證券分析師黃漢成指出，台股在昨日以長黑 K 摜破年線後，市場對系統性風險疑慮漸深，目前來看，台股多頭線型已遭破壞，投資人暫以觀望為宜。

台股早盤以航運、面板、金融及 IC 設計族群略顯強勢，指數一度攀上 1 萬 7000 點大關，但中場過後，台積電跌勢加重，大跌逾 14 元，牽動指數跌點達逾 121 點，隨著恐慌情緒漫延，造成包括航運、鋼鐵股中鋼 (2002-TW) 等搶反彈浮額殺出，指數盤中一度下跌 413.91 點。

台股早盤開在 17000 點，盤中最低 16764.78 點，最高 17113.67 點，市場成交值 4434.65 億元。

今日多頭猛攻面板雙虎，群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 股價雙雙收紅，台積電收盤則下跌 13 元或 2.26%，收盤報 563 元；大立光 (3008-TW) 股價收在 1985 元，上漲 5 元或 0.25%；鴻海 (2317-TW) 收在 101.5 元，較昨日下跌 1 元或 0.98%。