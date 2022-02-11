〈進出口統計〉元月出口399.8億美元 創史上第二長上升週期紀錄

在電子零組件與傳產拉抬下，元月出口值 399.8 億美元，連續 19 個月正成長，創下歷史第二長的上升週期紀錄。財政部統計處處長蔡美娜表示，在景氣擴張、供應鏈緊繃改善、人工數位商機需求以及國內積極布建新產能，預估第 1 季出口仍有兩位數的正成長。

財政部今 (11) 日公布 1 月進出口統計，其中單月出口值 399.8 億美元，較去年同期增加 16.7%，連續 19 個月正成長；單月進口 350.7 億美元，為歷年單月第三高，較去年同期增加 24.9%。

在主要出口貨類中，電子零組件受惠於終端需求暢旺，單月 159.1 億美元，較去年同期增加近 2 成，呈現連續 33 個月正成長，占整體出口比重將近 4 成，預期 2 月可望朝連續 34 個月正成長邁進，追平歷史紀錄；資通與視聽產品出口值也較去年同期有 14.3% 的年增幅。

至於礦產品部分，在隨國際油價走揚與低基期作用，帶動礦產單月出口值 14.1 億美元，年增幅達 1.4 倍；基本金屬及其製品受鋼鐵、扣件需求支撐，年增 28.5%。

不過光學器材則因電視面板價格走跌，加上適逢產業淡季等季節性因素，導致單月出口值僅 10 億美元，較去年同期減少 21.1%，是主要出口貨類中唯一逆勢衰退的貨類。

蔡美娜指出，1 月出口表現堪稱是史上最強的 1 月，可以說是「虎虎生風」，儘管年增幅因為基期較高而收縮，但仍是 15 年來第二長的上升周期，分析主要與四大原因有關，包括：一、全球經濟復甦，國際原物料價格處於高檔，二、新興數位科技需求活絡，三、缺工缺料狀況改善與遞延出貨效應，四、客戶端因應春節長假拉貨。

展望後市，蔡美娜表示，隨著疫苗施打率攀升與景氣持續擴張，以及供應鏈緊繃有所改善、人工智慧與數位商機、國內廠商積極布建產能，預期第 1 季出口值仍有 2 位數的正成長。

至於 2 月出口部分，蔡美娜說，今年 2 月因適逢 9 天春節假期，預估 2 月出口可能比 1 月減少約 2 成，換算下來約 314 億美元到 320 億美元左右，即便減少應該仍有 300 億美元，是史上首次在春節月份還有 300 億美元的規模。