〈進出口統計〉我對東協出口值67.9億美元創新高 美、日寫次高

我對五大主要出口市場表現分歧，其中對東協單月出口創歷年新高，美、日則是單月次高，至於主要出口市場之一中國，受部分產品需求轉弱影響，年增幅縮小至 5.7%。

財政部今 (11) 日公布 1 月進出口概況，對東協單月出口值 67.9 億美元，較去年同期增加 22.7%，主要來自礦產品、電子零組件與基本金屬等出口貨類帶動。

其次是美國與日本，對美市場單月出口值 62.7 億美元，較去年同期增加 34.2%，包括運輸工具、基本金屬等出口年增幅逾 6 成，資通訊設備產品出口值年增也也 26.6%；對日本單月出口值 26.6 億美元，也較去年同期增加 14.6%。

另外，我對中國大陸與香港單月出口值 157 億美元，雖仍較去年同期成長，但增幅降至 5.7%，其中光學器材出口值年減逾 2 成，塑橡膠與基本金屬也有 1 成以上的減幅。

財政部表示，整體而言，主要市場中我對美國出口年增率 34.2% 表現最佳，規模為歷年單月次高，對東協受電子零組件外銷創高推升，出口值刷新單月紀錄，年增 22.7%，兩市場對總出口增幅貢獻半數。

另外，對歐洲、日本出口分別較去年同期增加 25.8%、14.6%，皆以基本金屬及其製品增加金額最多；對中國大陸與香港受部分產品需求轉弱影響，年增率縮小至 5.7%。