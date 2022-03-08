達方綠能事業今年估增5成 推升營運向上

達方 (8163-TW) 今 (8) 日召開法說會，董事長蘇開建表示，今年綠能事業可望成長 50%，元件產品也會成長，將帶動整體營收、獲利雙成長；因應營運規模擴大，今年資本支出估將較去年成長近 5 成。

達方也公告去年財報，營收 280.5 億元、年增 25.5%；稅後純益 11.5 億元，年增 26.9%，每股純益 4.09 元，公司決議擬每股擬配息 3 元，配發率約 7 成，若以今日收盤價 44.7 元計算，現金殖利率約 6.7%。

蘇開建表示，綠能事業雖然去年因越南疫情以及缺料影響，未能達成原先營運目標，但預計今年可望成長 50%，在三大事業群中表現最強；其次則是被動元件，今年因應需求推動擴產計畫。

不過，在鍵盤方面，蘇開建坦言，由於鍵盤的去年營收基期較高，看法較為保守，朝向轉提升高附加價值產品線，衝刺獲利表現；而以營收占比來看，預估今年鍵盤占 45%、綠能 40%、元件 15%。

而因應今年營運持續成長，加上擴產、產線優化等資金需求，達方預估今年資本支出將達 26.4 億元，較去年 17.88 億元增加近 5 成。

而達方今日也公告，將「儲能電源事業部門」台灣營運區塊，分割讓予 100% 持股的子公司達宇電能，蘇開建表示，未來達宇也將朝會朝上市方向前進。