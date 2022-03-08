歐買尬旗下歐付寶 3/17將登興櫃

遊戲廠歐買尬 (3687-TW) 旗下歐付寶 (6878-TW) 預計 3 月 17 日登錄興櫃，將成全台首家登錄興櫃的電子支付公司。

歐付寶成立於 2011 年，為台灣首家取得金管會核發電子支付營業執照的電子支付公司，目前資本額 7.26 億元，主要股東為母公司歐買尬持股 36.18%，集團員工及親屬持有 53%，策略投資夥伴則有振樺電子 (8114-TW) 、兆豐創投、玉山創投、國票創投、台達資本等。

歐付寶行動支付服務提供多元收付款方式，如微信跨境收款、台灣國內線下商家 POS 掃碼支付、QR CODE 掃碼付款、線上電子商務付款、以及時下受直播實況主熱愛使用的斗內 (贊助) 模組。

歐付寶目前也是業界支援最多縣市政府路邊停車繳費、及各大公立及私人停車場相關支付收費電子支付業者，並提供台電、台北市水費、各項規費線上繳納等。

在金融業務方面，歐付寶近期也取得金融機構代碼 397，使用者可透過全台所有銀行帳戶與歐付寶會員進行跨機構轉帳，且與台灣各主要銀行均有專線連接，會員可綁定全台 99% 以上銀行所發行信用卡進行付款。

歐付寶擁有金融科技研發能力，目前已取得兩項發明專利，能應用於各式交通運輸及支付場景，並可為商家進行量身訂做專用套件，如捷運進出掃碼付款系統。

此外，也取得金管會跨境支付許可，並計畫與更多國際支付合作界接。去年 6 月底電子支付管理條例修法完成後，即有多家知名國際金融機構、金融科技新創公司紛紛與歐付寶洽談跨境小額匯兌及電商收付款等業務。