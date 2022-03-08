食物價格大漲 2月CPI連7月衝破2%通膨警戒線

主計總處今 (8) 日公布 2 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率達 2.36%，儘管漲幅較 1 月的 2.84% 收斂，但已連 7 個月衝破 2% 通膨警戒線，扣除蔬菜水果和能源後的核心 CPI 漲 1.65%；前 2 月 CPI 平均達 2.6%，核心 CPI 漲 2.03%。

若以行政院穩定物價小組關注的 17 項重要民生物資 CPI 年增率來看，達 3.17%，以雞蛋飆漲 29.1% 最多，其次是沙拉油和調理油大漲 10.29%，麵粉、麵包和豬肉等均漲超過 5%，導致民眾對物價大漲的感受更深。

主計總處說明，2 月油料費隨國際油價走高，再加上水果、蔬菜、外食費、肉類、機票和房租上漲，造成 CPI 再度突破 2%，不過，今年除夕落在 1 月產生的暫時性漲價因素至 2 月已消退，且通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅。

圖表：主計總處提供。

七大類中，食物類大漲 5.29%，其中，水果價格上漲 12.71%，蛋類因供需失衡，價格更飆漲 24.30%，而蔬菜、外食費和肉類各漲 9.67%、4.80% 和 4.27%。

交通及通訊類漲 4.98%，反映國際油價走高，油料費上漲 16.88%，機票和汽車價格也分別漲 9.60%、2.09%，惟通訊設備價格下跌 4.55%，抵銷部分漲幅。

按商品性質別觀察，商品類上漲 3.97%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 5.12%，半耐久性消費品漲 2.23%，耐久性消費品漲 2.35%；服務類漲 1.03%，其中運輸費和外食費各漲 5.86%、4.80%。

觀察主要國家 CPI，1 月我國漲 2.84%，美國漲 7.5%，新加坡漲 4.0%，南韓漲 3.6%，香港漲 1.2%，中國漲 0.9%，日本漲 0.5%。