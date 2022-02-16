大陸1月CPI趨緩 為央行提供寬鬆空間

中國 1 月通膨率趨緩，降至四個月低點，在今年中共 20 大登場前，為中國人民銀行（大陸央行）提供更多寬鬆空間，以支撐經濟成長。

國家統計局 16 日宣布，1 月消費者物價指數（CPI）較一年前攀升 0.9%，增幅小於去年 12 月的 1.5%，降至四個月低點。生產者物價指數（PPI）年升 9.1%，增幅也比去年 12 月的 10.3% 小，為六個月低點。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟說：「CPI 環比由降轉漲，同比漲幅回落。1 月份，各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格（消費者物價指數）總體平穩。」

江海證券首席經濟學家屈慶表示，從趨勢上來說，中國經濟前低後高，伴隨著疫情緩和，整體經濟改善，消費會起來。另外，豬肉見底後未來還會往上漲，所以未來 CPI 是往上走的趨勢。

德國商業銀行亞洲資深經濟學家周浩則說，1 月 CPI 環比 0.4% 的漲幅，遠低於正常春節假期前的水準，說明今年春節消費受到疫情很大的衝擊，消費疲弱是目前中國經濟一個比較明顯的現象。從這個角度看，寬鬆貨幣政策是肯定的。

近月大陸通膨趨緩，為央行提供降息、向金融體系注入流動性的空間，以支撐經濟成長。去年底，由於房地產產業景氣低迷和疫情反覆爆發，拖累中國經濟成長，促使北京的立場轉為更加支持經濟成長。

中國國務院總理李克強 14 日主持召開國常會，表示繼續做好大宗商品「保供穩價」，保持物價基本穩定，保障糧食和能源安全，支持煤電企業多出力，做好進一步「助企紓困」政策準備，以增強經濟發展動力。