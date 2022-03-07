外資狂殺台股822億元創歷史次高紀錄 三大法人賣超864.21億元

美、歐正在討論禁止進口俄羅斯石油，導致美股期指重挫，台股今 (7) 日一度重摔 600 點，回測 17100 點，失守年線等所有均線，電子股哀鴻遍野，傳產中僅鋼鐵表現一枝獨秀，終場指數下跌 557 點，收在 17178 點，創單日史上第八大跌點。三大法人合計賣超 864.21 億元，其中外資狂殺 822 億元，創下單日賣超歷史次高紀錄。

觀察法人資金變動情形，外資大舉賣超 822.64 億元，為連續 4 個交易日賣超；投信仍力挺台股，買超 76.26 億元，為連 24 買，護盤意味濃厚；自營商賣超 118.08 億元。三大法人合計賣超 864.21 億元。

電子權值股今天殺聲隆隆，權王台積電 (2330-TW) 終場收在 576 元，跌幅 3.19%，單日市值蒸發 4927 億元，失守 15 兆元大關；聯發科 (2454-TW) 大跌半根停板，終場收 972 元，摜破年線，為近 4 個月新低；其他包括聯電、日月光投控、國巨、瑞昱、台達電等，今天也下挫 2-4%，賣壓沉重。

航運股方面，先前漲多的貨櫃三雄成為空方狙擊標的之一，長榮、陽明、萬海重挫逾半根停板，航空雙雄長榮航與華航也下跌 6-7%，台驊投控、四維航、台航等也挫逾 4%。上市運輸類股指數終場重挫逾 5%。

鋼鐵族群無懼大盤賣壓，中鋼吸引買盤湧入，股價強勢翻紅漲逾 1%，豐興內銷盤價全面大漲，股價同步翻揚，此外，志聯、新鋼、佳大攻上漲停板，聚亨、第一銅、中鴻、燁興、彰源等多檔漲勢也相當凌厲，上市鋼鐵類股指數終場上漲超過 1%，為今天盤面上最強勢族群。

PCB 族群今天遭到大舉調節，尤其是 ABF 載板三雄欣興、南電、景碩，終場均暴跌逾 9%，金像電、華通、台表科、嘉聯益、定穎也都震盪走跌。千金股同樣遭空方鎖定，股王矽力 - KY(6415-TW)、譜瑞 - KY、AES-KY、力旺、祥碩終場重挫 6-7%，世芯 - KY(3661-TW) 更摜壓至跌停，目前台股僅剩下九千金。