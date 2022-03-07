〈台股盤後〉電金跳水爆量跌557點 下跌家數近5000家

台股今 (7) 日跟隨美股、亞股重挫，台積電 (2330-TW) 帶頭下殺，電金權值股全面跳水，指數狂瀉近 600 點，直逼去年 5 月的最大跌點 680 點紀錄，終場大跌 557.83 點或 3.15%，收在 17178.69 點，失守年線，成交量爆 4568 億元，上市櫃下跌家數高達 4778 家。

台股加權指數中，僅鋼鐵族群小漲 1.06%，航運業跌勢最重，下挫逾 5%，其次為電子零組件與觀光業，都有超過 4% 跌幅。

盤面上，以鋼鐵族群相對抗跌，由於建築業旺季將至、俄烏戰爭與高通膨壓力，支撐鋼價穩健向上，中鋼有望受惠，今日盤中黑翻紅，終場上漲近 2%，收在 39 元；新鋼、志聯、佳大收在漲停，聚亨大漲逾半根停板，中鴻、第一銅、燁興、彰源均收紅。

電子股一片綠油油，台積電開低震盪，大跌 19 元、跌幅達 3.19%，以 576 元作收；聯發科跌破跌破千金大關，下跌超過 5%，收在 972 元；鴻海也收黑下跌 2.38%。

千金股難逃賣壓，股王矽力 - KY、力旺、譜瑞 - KY、祥碩均重挫逾半根停板，跌幅逾 7%，大立光、旭隼、AES-KY 跌幅都超過 2%，信驊則小跌 0.37%。

隨著美國、歐盟擬禁止進口石油至俄國，引發原油供應恐慌，帶動布蘭特原油期貨飆漲至近 140 美元、金價也突破 2000 美元，資金急尋避風港，轉自相關 ETF，

期街口布蘭特正 2 大漲超過 3 成、期元大 S&P 石油勁揚近 15%，期元大 S&P 黃金正 2、期元大道瓊白銀分別也上漲 5.18%、4.47%。

訊連轉投資玩美移動第三季將赴美掛牌，估值上看 14 億美元，且訊連處分潛在收益超過 11 個股本，今日再拉出第二根漲停板，來到 113 元；其餘逆勢抗跌個股包括欣普羅、新門、綠電、新鼎、東科 - KY、佳大、晉椿等。

法人表示，烏俄衝突持續延燒，美國、歐盟也對俄羅斯祭出新一波經濟制裁，加上通膨仍干擾全球金融市場，也加重指數下探壓力，短線恐面臨 17000 點保衛站。