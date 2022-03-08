〈焦點股〉面板報價止跌持穩 雙虎股價逆勢抗跌

台股今 (8) 日盤中跌幅擴大，一度大跌逾 400 點，不過，面板雙虎股價逆勢抗跌，根據集邦旗下 WitsView 公布 3 月上旬面板報價，55、43 吋電視面板已經止跌持穩，IT 面板跌幅同步收斂，友達 (2409-TW) 今天吸引買盤進駐，一度漲近 4%，群創 (3481-TW) 也有近 3% 的漲幅。

WitsView 最新 3 月上旬報價顯示，大尺寸電視面板方面，65 吋報價 175 美元，跌幅收斂，55、43 吋報價分別落在 110、72 美元，皆與 2 月下旬報價持平；32 吋報價 40 美元，與 2 月上旬持平，顯示中小尺寸電視面板價格已出現止跌的訊號。IT 面板報價續跌，跌幅約 2%，但較 2 月下旬已有顯著收歛。

友達今天股價強勢翻紅，最高衝上 21.5 元，漲幅達 3.8%，一舉收復 5 日線、月線、年線關卡；群創同步上漲 2.7%，最高來到 17.1 元，但午盤後漲幅逐漸收斂；彩晶一度漲至 16 元，隨著賣壓湧現，股價翻黑走弱。

友達董事長彭双浪昨天出席活動表示，俄烏戰爭對需求面雖然沒有直接影響，但戰爭導致能源、糧食等民生物資上漲，恐排擠資通訊產品需求；至於面板產業展望，彭双浪則維持先前的看法，將回到疫情前淡旺季的季節性變化。

群創總經理楊柱祥先前在法說會上透露，首季小尺寸電視面板價格開始微幅上升、中尺寸也趨近止跌，IT 面板跌勢雖有擴大，但在剛性需求支撐、廠商考量貨運物流提前拉貨下，對今年整體面板產業營運審慎樂觀看待，認為將「漸入佳境、倒吃甘蔗」。

