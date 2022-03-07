權值雙雄遭空襲 台股崩跌557點收17178點 創4個月新低

受俄烏戰事陰霾籠罩，亞股今 (7) 日空襲警報響起，台股也難逃殺機，電、金、傳幾乎全盤盡墨，台積電重挫逾 3%，聯發科摔出千金股，唯獨鋼鐵族群逆勢吸金，盤面上出現萬綠叢中一點紅的特殊景象，終場指數仍不敵賣壓，崩跌 557.83 點或 3.15%，收在 17178.69 點，失守年線，並創下 4 個月新低，成交值放大至 4567.83 億元。

櫃買指數終場下跌 3.93%，收在 208.56 點，成交值 692.12 億元。上市櫃成交值合計 5259.95 億元。

電子權值股今天殺聲隆隆，台積電 (2330-TW) 一度跌至 575 元，終場收在 576 元，跌幅 3.19%，單日市值蒸發 4927 億元，失守 15 兆元大關；聯發科 (2454-TW) 大跌半根停板，終場收 972 元，跌破年線，為去年 11 月中旬以來新低；其他包括聯電、日月光投控、國巨、瑞昱、台達電等，同步下挫 2-4%，賣壓沉重。

金融、傳產股也倒成一片，富邦金股價大跌逾 3%，國泰金、中信金、台新金等跌勢也相當重；台塑集團股無力撐盤，南亞、台化跌逾 2%，僅台塑化挾油價上漲優勢力守平盤；航運股方面，貨櫃三雄重挫逾半根停板，航空雙雄長榮航與華航也下跌 6-7%。

不過，鋼鐵族群無懼大盤賣壓、逆勢翻揚，中鋼盤中一度跌逾 2%，隨著買盤湧入，股價翻紅漲逾 1%，豐興內銷盤價全面大漲，股價同步翻紅漲逾 1%，此外，志聯、新鋼、佳大攻上漲停板，聚亨、第一銅、中鴻、燁興、彰源等多檔漲勢也相當凌厲，上市鋼鐵類股指數終場上漲超過 1%，為今天盤面上最強勢族群。

市場資金火速撤離高價股，聯發科跌破千元大關，股王矽力 - KY(6415-TW)、譜瑞 - KY、AES-KY、力旺、祥碩暴跌 6-7%，世芯 - KY(3661-TW) 儘管法說中釋出正向展望，但隨著利多出盡、大盤重挫干擾，午盤前即亮燈跌停，目前台股僅剩下九千金。