憂俄供應中斷 鎳價大漲62%至15年新高 鋁價登上4000美元

因擔心對俄羅斯實施金融制裁會導致供應嚴重中斷，引發期貨市場購買狂潮，鎳價飆升 62% 至近 15 年高位，鋁價躍升至每噸 4000 美元以上的紀錄高點。

俄羅斯為全球提供約 10% 的鎳需求，主要用於不銹鋼和電動車電池。鋁產量則占全球約 6%，用於運輸、建築和包裝行業。

倫敦金屬交易所 (LME) 的指標期鋁上漲 3% 至每噸 3966 美元；鎳價上漲 45.5% 至每噸 42100 美元，稍早觸及 2007 年 6 月以來的最高水平 46850 美元。

花旗分析師 Max Layton 表示：「未來一個月，整體金屬期貨價格風險偏向上行。」因為來自俄羅斯和烏克蘭生產的金屬供應短缺。

美國和歐洲盟友尋求禁止進口俄羅斯石油的想法也嚇壞了金屬市場，金屬貨全面上漲。

交易商表示，押注鎳價下跌的基金扭轉部位，是期鎳價格暴漲的部分原因。此外，LME 註冊倉庫中鋁和鎳的低庫存也是因素之一。

LME 鎳庫存為 76830 噸，自去年 4 月以來下降 70%，為 2 年多以來的最低水平，僅占需求量約 300 萬噸的一小部分。

鋁庫存為 78 萬 6475 噸，接近 2 月觸及的 15 年低點 76 萬 1950 噸。

ING 分析師 Wenyu Yao 表示，「LME 庫存持續下降和供應鏈問題的增加，促使市場就稀缺情勢進行定價。」

俄羅斯周五 (4 日) 的鎳供應中斷也加劇了短缺，推動現貨鎳較未來 3 個月合約溢價至每噸 690 美元，為 2007 年以來最高。最新報每噸 445 美元。

俄羅斯還占全球銅供應量的約 3.5%，其價格稍早觸及每噸 10845 美元的歷史新高，今年以來漲幅超過 10%。

鋅價上漲 3.8% 至每噸 4205 美元，之前曾觸及 4248 美元的 15 年高點，因歐洲高昂的能源成本提高了減產的可能。歐洲約占全球用於鍍鋅鋼所需鋅供應量的 15%。