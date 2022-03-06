台灣光罩瞄準策略客戶訂單 新廠預計2024年完工

隨著各家晶圓廠陸續開出新產能、策略客戶擴大委外釋單，以及關鍵設備排隊 2 年起跳，皆讓台灣光罩 (2338-TW) 供不應求，因此預計斥資 60 億元，期望擴產 20%，滿足客戶訂單，同時也因現今設備維修費用提升，今年將再向客戶調漲 20% 內的價格。

總經理陳立惇引用研調機構數據指出，去年全球建立 19 個晶圓廠、今年估再建立 10 座，看好新產能陸續開出，不論是既有 12 吋客戶增加投片、8 吋客戶也轉 12 吋，還有 8 吋產能舒緩後開出的新品，促使新光罩需求只增不減。

對台灣光罩來說，不僅客戶需求量提升，產品結構也跟著改變，公司過去多著墨在大於 0.13 微米的市場，但近年耕耘 12 吋成果陸續顯現，也開始承接 90、65 奈米等製程產品，更預計 40 奈米今年下半年將量產出貨，帶動整體銷售單價走揚。

光罩也持續與策略客戶深化合作，預計 2023 年下半年開始進行 28 奈米產品驗證，與銅鑼新廠第一期 2024 年完工的時程不謀而合，屆時隨著 28 奈米產品開始量產後，營運可望呈現高度成長。

光罩此次辦理現金增資發行新股 7500 萬股，以現有股本 25.57 億元計算，兩年後將膨脹至 33.07 億元，增幅達 29.33%，陳立惇看好，近兩年獲利成長將優於股本膨脹幅度。

另外，光罩除了本業成長，集團子公司也各有進展，除了美祿今年營運續旺外，群豐去年底已損平，預計今年可望開始獲利，昱嘉、數可也已引進人才、調整營運策略，看好今年將再優於去年，也同樣以獲利為目標，屆時光罩集團本業、業外同步吃香。