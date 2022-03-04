光罩去年獲利大增73% 賺超過半股本 EPS 5.65元飆新高

光罩 (2338-TW) 董事會今 (4) 日通過去年財報，受惠晶圓廠產能滿載、客戶轉廠與漲價效益顯現，去年稅後純益首度突破 10 億元，達 11.86 億元，年增 73.39%，每股稅後純益 5.65 元，大賺超過半個股本，雙雙改寫歷史新猷。

光罩董事會今日也通過股利分配案，每股擬配 2 元現金股利，包括盈餘配發 1 元及資本公積配發 1 元，配發率 35.4%，以今日收盤價 98.3 元推算，殖利率約 2.03%。

光罩去年第四季營收 16.98 億元，季增 5.47%，年增 29.52%，毛利率 24.26%，季增 1.52 個百分點，年減 1.55 個百分點，營益率 9.95%，季減 0.16 個百分點，年增 3.33 個百分點，稅後純益 2.69 億元，季減 55.32%，年減 45.77%，每股稅後純益 1.24 元。

光罩去年全年營收 60.77 億元，年增 30.21%，毛利率 23.19%，年增 2.98 個百分點，營益率 7.45%，年增 0.08 個百分點，稅後純益 11.86 億元，年增 73.39%，每股稅後純益 5.65 元。

另外，光罩為因應客戶強勁需求，董事會今日也決議通過，擬辦理現金增資案 60 億元，支應中長期業務擴展所需興建廠房與購置機械設備的資金需求，預計 2 年內執行完畢。