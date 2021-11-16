〈光罩法說〉Q4營收續創高 明年進入高速成長期

台灣光罩 (2338-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理陳立惇表示，第四季客戶需求續強，營收估較上季成長，明年隨著新產能開出，營運也將優於今年、再改寫新猷，且由於各大光罩廠產能持續緊張，明年價格相當堅實，且有機會再度向上，法人估台灣光罩明年本業營收將大躍進，全年上看 40 億元。

法人估，台灣光罩第四季營收 17.3-17.6 億元，季增 7-9%，年增 32-34%，毛利率 23-25%，營益率 10-12%，雙率均維持高檔，並持續優化。

由於 40、28 奈米光罩單價明顯高於現今主流，陳立惇認為，隨著近年耕耘效益陸續顯現，公司未來營收成長幅度將優於過往，法人估，光罩去年本業營收約 22 億元，今年估達 25-30 億元，明年將一舉跳升至 35-40 億元，營收進入高速成長期。

陳立惇指出，台灣光罩近年除布局既有 8 吋成熟製程外，也積極往 12 吋領域邁進，目前 90、65 奈米產品都已經進入量產階段，40 奈米則自今年下半年起進行驗證，預計明年下半年就可放量出貨。

28 奈米方面，隨著各大晶圓廠積極擴充，陳立惇看好 28 奈米光罩委外需求將只增不減，目前已投入研發，預計明年第三季就可開始送樣客戶驗證，最快 2023 年第三季可開始供應客戶。

台灣光罩今年上半年已針對部分產品調整價格，漲幅約 10-30%，陳立惇坦言，現今各大光罩廠產能都非常緊張，加上擴廠需要時間，也沒有新進競爭者，價格看起來非常堅實，明年價格有機會再向上。

陳立惇認為，高效能運算及物聯網應用帶動半導體產業持續成長，若單以晶圓代工市場來看，2020-2025 年年複合成長率達 13.5%，高於整體產業的 7%，推升全球光罩市場需求持續增加。

依據 SEMI 資料顯示，今年全球光罩市場規模約 46.47 億美元，明年將達 48.99 億美元，等同近三年年複合成長率達 6%，相較過往成長幅度已明顯提高，台灣光罩今年市占率也提升至 2% 以上，並首度獲 SEMI 獨立出來成為外包光罩的六大廠之一。