國泰金前2月稅後純益創歷史次高 國壽2月增提俄羅斯減損26億元

國泰金控 (2882-TW) 今 (6) 日公布 2022 年 2 月份稅後純益 52.3 億元，累計稅後純益 223.5 億元。因應俄烏衝突發展，俄羅斯債券收息風險升高，2 月就持有的俄羅斯債券增提預期信用損失 26 億元，然在各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好帶動下，國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後純益仍創歷史次高，國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高。

國泰金向來多在每月 10 日才公布自結獲利，今天罕見在週末假日提前公告 2 月營收，主要是外界、法人頻頻關心國壽在俄羅斯曝險的金額與影響性，因此公司主管評估後決定早一些對外公告說明。

國泰人壽獲利良好 俄羅斯部位財務影響可控

國泰人壽 2 月稅後純益 30.8 億元，累計稅後純益達 168.2 億元，因應近日國際對俄羅斯制裁逐步升級，2 月 28 日新一輪制裁凍結俄羅斯央行資產，衝擊俄羅斯債信展望，信評機構亦相繼下調其主權評等，有鑑於債券收息風險升高，國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，依 Stage III 標準於 2 月認列預期信用損失 26 億元，占俄羅斯債券部位會計帳面金額 13%。該預期信用損失包含預期本金及利息損失，經會計師確認允當。後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

俄羅斯債券投資占國泰人壽總投資資產 0.3%，其中 99% 為美元計價，持有目的以收息為主，會計帳列多為攤銷後成本 (AC)，故財報受盧布匯率及市價波動影響較低。

國泰人壽持有俄羅斯債券自克里米亞事件後大幅下降，並逐步調整僅持有公債，今年以來亦有減持，反映對俄羅斯看法漸趨保守。目前持有俄羅斯債券於俄烏戰事前已布建，先前未預期戰爭風險，如今俄羅斯已涉及重大 ESG 爭議，國泰人壽秉持責任投資原則，於 ESG 風險具體改善前，將不再增新部位，中長期並將逐漸減碼。

國泰金表示，今年以來國際金融局勢波動，然投資團隊靈活因應市場變化，展現良好投資績效，台幣走貶產生匯兌利益且替代避險操作得宜，帶動避險成本大幅下降，外匯價格變動準備金餘額亦創下兩年來最高，足以吸收增提俄羅斯債券減損的不利影響；同時國泰人壽資本水準強健，也可望為潛在不確定性帶來有利的緩衝，對公司財務風險影響可控。

此外，國壽 2 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 90 億元及 30 億元，為業界第一。

國泰世華獲利表現穩健 2 月稅後純益年增一成

國泰世華銀行 2 月稅後純益 19.5 億元，累計稅後純益 47.5 億元，較去年同期成長 10％。今年以來，房貸、企業及小額信貸等放款量均成長，累計淨利息收入較去年同期增加 10%，手續費因保險商品銷量表現亮眼，挹注整體淨手收年成長 9%；信用卡有效卡數持續維持市場第一的領先地位，統計至 2 月底為 547 萬張，較去年同期成長 6%。2022 年 2 月底逾放比率為 0.08%，備抵呆帳覆蓋率為 1950%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費穩定成長 國泰證券各項業務持續成長

國泰產險 2 月稅後純益 1.4 億元，累計稅後純益達 6.1 億元，較去年同期成長 42％。在各項業務穩定推展、商品切合市場需求發展下，簽單保費呈雙位數成長；投資績效在投資團隊把握機會進行布局並逢高實現資本利得下，持續維持優異表現。

核心業務方面，2 月個體簽單保費 17.0 億元，累計個體簽單保費達 42.6 億元，年成長 23%，穩居市場第二。其中佔比最大之車險業務，雖受市場新車領牌數衰退影響新件之引進，但藉由精準行銷而有效穩定續保動能，累計簽單保費年成長 12%；商業險方面，火險透過引進法人新業務並同時爭取大型業務續保比例提升，累計簽單保費年成長 97%；新種險與海上保險亦持續穩定推展，累計簽單保費皆有雙位數的成長。

國泰證券 2 月稅後純益 0.83 億元，累計前 2 月稅後純益 1.82 億元，較去年同期減少，主因市場交易量萎縮；然而，國泰證券各項業務仍持續成長，在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，累計前 2 月達 3.81%，較去年同期成長 28%；台股定期定額扣款金額持續成長，續創新高表現，累計扣款金額較去年同期成長超過 1 倍。展望未來，國泰證券將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模站上 1.2 兆元 穩居第一

國泰投信 2 月稅後純益 1.3 億元，累計稅後純益 2.9 億元，較去年同期成長 23%。2 月全球市場因烏俄戰爭陷入震盪，儘管市場波動劇烈，國泰投信產品仍受到投資人青睞逢低買進，基金規模持續成長，其餘各項業務穩定發展，總管理資產規模持續站上 1.2 兆台幣，穩居市場第一。