〈企業徵才〉電動車市場成長強 台達電廣招逾1500人 年薪上看20個月

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 今 (5) 日參加 2022 年校園徵才博覽會，看準電動車、工業自動化、資通訊與儲能基建等成長市場，台達電預計將徵才超過 1500 人，除台灣外，歐美、東南亞等據點都有人才需求，新進碩士畢業研發工程師年薪超過百萬、上看 20 個月。

台達電表示，這次的徵才涵蓋機構、電源、通訊系統到數據分析及影像辨識等相關領域軟硬體研發工程師，產品採購、能源管理、資訊安全等專業也都有開放職缺。研發類碩士新鮮人起薪最高可達 7 萬，博士學歷 9 萬，整體薪資含獎金分紅，年薪超過百萬。

台達電董事長海英俊表示，公司在台灣持續擴廠同時廣招人才，歐美、泰國、印度都將持續加碼布局，全球有超過 2500 名的人才需求。

台達電表示，整體薪酬具有競爭力，今年除年度調薪外，更增加結構性調薪，調薪平均幅度約 15-20%，同時也特別針對社會新鮮人進行起薪調整，若本身專業與台達事業有高度關聯調薪幅度最高可望超過 25%。

獎金方面，台達電表示，本薪將再加上兩個月的年終獎金、兩個月的績效獎金與員工現金分紅，總年薪上看 20 個月。福利措施上，每年有為期四天的「旅遊黃金假」。

台達電將於 3 月起於陸續參與台大、成大、清大、交大、台科大、北科大、中央、政大等校園舉辦徵才博覽會及說明會，提供全球職缺資訊，並由人資團隊現場輔導學生履歷撰寫及面試技巧。

台達電表示，公司近年約有四成的新進同仁為應屆畢業學子，其中具備跨領域整合能力、國際溝通與協作能力的新鮮人將是台達優先錄取對象。