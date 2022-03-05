〈俄烏衝突〉部分結算所不接受俄羅斯證券交易 沒受制裁公司也遭殃

各國的制裁行動讓投資人對俄羅斯資產避之不及，華爾街部分證券交易員和避險基金仍趁勢買入，盼從中攫取利益，不過有券商透露，有些結算公司現在拒絕對部分俄羅斯證券交易進行結算，連沒有受到制裁的公司證券也不被接受。

紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon) 旗下的證券結算公司 Pershing 向客戶表示，因一些美國、非美國託管人、避險基金公司和流動性提供者 (Liquidity Providers) 實施超出制裁範圍的限制措施，部分俄羅斯證券的買賣單、交易執行和資產變動可能不會被接受。

一家券商表示，有避險基金試圖交易未受制裁的俄羅斯公司債，像是該國第二大石油公司盧克石油 (Lukoil PJSC)，但在交易結算方面遇到瓶頸，另一家券商也說，對於哪個結算所能處理俄羅斯股票交易的不確定性，使未結算交易陷入混亂。

現在投資人已經能夠交易部分俄羅斯公司債，但有些銀行擔心未來有更多制裁出爐，要求交易必須在正常時間的前一天完成。

Abrdn PLC 負責新興市場債的投資總監 Viktor Szabo 表示，即使有些結算所願意處理部分沒有被制裁的俄羅斯債券，由於許多金融機構或銀行不想涉入俄羅斯資產交易，導致交易來源難以取得。

美國目前對 3 月 1 日後發行的俄羅斯主權債實施交易禁令，但在 3 月 1 日以前發行的部分主權債沒有受交易限制。

為保護盧布免於貶值，俄羅斯央行宣布暫停股票交易，且禁止向外國投資人支付以盧布計價的債券利息，在投資人反映無法自俄羅斯政府和債券發行人手中取得債券收益後，富時羅素 (FTSE Russell) 周五宣布，將把俄羅斯債券排除在固定收益指數之外。