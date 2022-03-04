俄羅斯攻下烏克蘭核電廠 美債殖利率暴跌

在俄羅斯軍隊占領了位於烏克蘭境內歐洲最大的核電廠後，美國國債殖利率周五 (4 日) 暴跌。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 6.9 個基點至 1.775%。30 年期國債殖利率下跌 5.3 個基點至 2.173%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

俄羅斯繼續提升其入侵烏克蘭的行動。周五早上，俄羅斯軍隊襲擊了烏克蘭的 Zaporizhzhia 核電廠，導致附近的訓練設施發生火災。

烏克蘭核機構表示，俄羅斯軍隊已經控制了該設施。

國際領導人譴責了這次襲擊，英國首相強生 (Boris Johnson) 表示，他將呼籲聯合國安理會召開緊急會議，討論這次襲擊。

在投資人繼續關注烏克蘭戰爭的發展的同時，最新關鍵經濟數據的發布也成為關注焦點。

勞工部將於美東時間周五上午 8 點 30 分發布 2 月的非農就業報告。

接受《道瓊》調查的經濟學家預計將增加 44 萬個工作崗位，失業率將降至 3.9%。時薪預計將同比成長 5.8%。

這是聯準會 (Fed) 下次會議前的最後一份就業報告，預計 Fed 本月將開始升息。Fed 主席鮑爾周三 (2 日) 表示，他傾向於支持在 3 月單次升息 25 個基點。

高盛首席全球策略師奧本海默 (Peter Oppenheimer) 周五表示，他認為逐步升息仍將是各國央行的首要任務，「特別是受能源價格飆升直接影響較小的美國。」

他表示，另外值得注意的是，私營部門的資產負債表相當強勁，「這在一定程度上緩解了利率上升和實體經濟不確定性增加帶來的負面衝擊。」