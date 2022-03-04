〈群聯法說〉去年每股賺44.14元寫次高 連兩年賺四股本 擬配息23元

群聯 (8299-TW) 今 (4) 日召開法說，並公布去年財報，去年稅後純益 81.47 億元，年減 6.34%，每股純益 41.34 元，僅次於去年的 44.14 元；群聯也宣布，去年全年擬配息共 23 元，殖利率約 4.48%。

群聯去年第四季營收 168.33 億元，季減 0.6%，年增 31%，毛利率 28.4%，季減 3.2 個百分點，年增 5.3 個百分點，營益率 11%，季減 5.9 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 18.12 億元，季減 24%，年減 52%，每股純益 9.19 元。

群聯去年營收 625.57 億元，年增 29%，毛利率 30.53%，年增 5.23 個百分點，營益率 14.52%，年增 6.5 個百分點；稅後純益 81.47 億元，年減 6.34%，每股純益 41.34 元。

群聯執行長潘健成表示，去年第四季毛利率下滑，主要是因當時已掌握上半年需求，若沒擴大採購增加庫存，今年第二季就會面臨成長瓶頸，但因原料價格下跌，先行提列備抵存貨跌價損失。

群聯去年第四季 SATA 與 PCIe 控制晶片總出貨量成長超過 6%，其中 PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長近 87%。從全年累計出貨量來看，PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長達 114%，記憶體位元數總出貨量成長將近 40%，刷新歷史同期新高。

潘健成指出，群聯去年非消費型產品整體營收貢獻超過 7 成以上，顯示轉型有成，逐漸擺脫 NAND 儲存產業的景氣循環。

群聯今日也宣布，去年盈餘擬配 23 元現金股利，上半年配 10 元，下半年配 13 元，若以今日收盤價 513 元估算，殖利率約 4.48%。

群聯同步公告今年 2 月營收 53.07 億元，月減 2.05%，年增 45%；前 2 月累計營收 107.26 億元，年增 39%。