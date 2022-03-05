以涉險國家為基礎計算 我投信基金對俄羅斯曝險擴大

俄烏戰事持續，投信投顧公會表示，以「涉險國家或地區」為篩選基礎能更精確掌握投信基金對俄羅斯曝險狀況，在重新計算後，全體投信基金投資俄羅斯部位約 269 億元，較 3 月 1 日所計算的曝險增加 71 億元。

投信投顧公會在 3 月 1 日指出，截至 1 月底，全體投信基金投資俄羅斯部位約 198 億元，其中債券金額約 186 億元、股票金額約 12 億元，投資金額占全整體基金規模比重 0.4%，占比不大。

投信投顧公會進一步指出，因為目前投信基金僅 17 檔目標到期債券基金有投資俄羅斯債券、投資金額僅 15.6 億元，3 月 1 日的數據是以「債券、股票發行公司所在國」或「債券註冊國」為篩選基準所統計的曝險部位。

考量以「涉險國家或地區」為篩選基礎能更精確掌握投信基金對俄羅斯曝險狀況，故投信投顧公會今天再以「涉險國家或地區」為篩選基準，統計全體投信基金截至 2 月底對俄羅斯曝險情形為：全體投信基金投資俄羅斯部位約 269 億元。

其中債券金額約 262 億元、股票金額約 7 億元；目標到期債券基金有 54 檔，債券金額約 104 億元，相較 1 月底債券金額，2 月底全體投信基金約 269 億與目標到期債券基金約 104 億之債券金額，並非全是註冊在俄羅斯的債券，還包括公司主要業務與俄羅斯有關但未在俄羅斯註冊公司所發行的債券。

投信投顧公會說明，「涉險國家或地區」是指投資標的 (債券、股票) 承擔的國家風險，例如債券、股票發行公司所在國為荷蘭，但因公司主要業務與俄羅斯有關，故基金投資該公司發行之債券、股票的「涉險國家或地區」為俄羅斯，而非債券、股票發行公司的所在國 (荷蘭)，是以前項所述「債券發行公司所在國」及「涉險國家或地區」的統計，是因所採用的篩選基準不相同所造成的差異性，特此說明。