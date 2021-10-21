〈焦點股〉台股再現十千金 力旺躍居股后、世芯-KY一度噴漲停

台股今 (21) 日早盤攻上萬七大關，再現十千金盛況，矽智財 (IP) 廠力旺 (3529-TW) 盤中股價直奔漲停 2340 元，平先前創下的歷史新高價，並擠下信驊 (5274-TW)，躍居台股股后；另一檔 IP 股世芯 - KY(6781-TW) 同步亮燈漲停，衝上 1005 元，躋身千金股，並改寫新天價。

高價股今天再度吸引資金聚集，並上演激烈的排名爭奪戰，股王矽力 - KY 股價在平盤附近整理，力守 4100 元；力旺 10 月以來股價一路追趕，先是超車大立光，今天又獲買盤追捧，盤中噴出漲停，達 2340 元，一舉擠下信驊，拿下股后寶座。

1000 元以上的高價股排名同樣暗潮洶湧，譜瑞 - KY 今天上漲逾 2%，最高來到 1890 元，位居台股第五，富邦媒排名第六，與第七名的旭隼差距相當小，祥碩重摔逾半根停板，跌落至第八名，AES-KY 大漲近 9%，最高來到 1095 元，為台股第九大高價股。

世芯 - KY 今天也吸引資金進駐，股價強勢登上漲停板，達 1005 元，超越年初高點 1000 元，改寫歷史天價，隨後漲停打開，仍有逾 7% 的漲幅，午盤成交量能超過 6800 張，交投熱絡；聯發科今天盤中高點來到 924 元，接下來仍有機會朝千元叩關，屆時，台股可望出現 11 千金的盛況。

台股今天在電子股領軍下，一度勁揚近 140 點，攻上萬七大關，聯發科等 IC 設計股重回買盤懷抱，航運、鋼鐵等傳產股也回神，但買盤追價意願不高，指數又拉回平盤上方整理。