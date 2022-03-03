〈303全台大停電〉經濟部長王美花自請處分 台電董、總雙請辭

今 (3) 日上午 9 點 7 分，因高雄興達電廠事故，導致全台發生大規模跳電事件，經濟部長王美花上午親上火線說明、向大眾致歉後，下午赴行政院向院長報告事故初步調查、應處情形，同時自請處分，而台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也雙雙請辭，以示負責。

行政院發言人羅秉成表示，有關今日停電事件，經濟部長王美花下午親向行政院長蘇貞昌報告事故初步調查及應處情形，經台電初步調查研判，此事故應與興達電廠歲修期間，在其開關場處理過程中出現人為操作疏失造成。

羅秉成說，王美花向蘇貞昌報告，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利已就此事表示請辭以示負責，王美花同時也向院長自請處分。

羅秉成補充，蘇貞昌聽取初步報告後指示，現階段以恢復民生用電為最優先要務，也要求經濟部次長曾文生親自到場指揮調度，儘速恢復用電，並要求此事應嚴查、嚴辦，下令經濟部在三日內提出完整書面調查報告，相關人員究責部分則待調查報告提出後處理。

台電今日因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，造成南部地區停電，連帶引發中北部地區低頻卸載跳電，初估逾 500 萬用戶受影響，雖然台電啟動各水力、燃氣、燃煤、核能等，但晚間受太陽光電降低，嘉義以南地區仍執行分區限電。