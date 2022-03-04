〈303全台大停電〉蔡英文視察興達電廠向國人致歉 將對既有電網設計總體檢

303 全台大停電事件餘波盪漾，總統蔡英文今 (4) 日視察高雄興達發電廠，並向國人表達歉意，她表示，已要求行政院在最短時間，徹底調查事故原因和疏失，並強調，政府會承擔起重要的責任，將對既有的電網設計進行總體檢，以達到提升「電網分散性與韌性」的目標。

蔡總統今天午間抵達興達電廠，聽取經濟部次長曾文生簡報「303 興達電廠開關場事故報告」，她指出，這次停電事故是因為人為操作的失誤，造成興達電廠機組跳脫，連帶導致台南龍崎變電所以南的機組也都跳脫，許多縣市停電，進而影響這麼多國人，「非常不應該，也要徹底檢討。」

蔡英文強調，台電是國家電力的關鍵，國人的期待最高、責任也最重，出現這樣的事故，造成大家的不便，閣揆蘇貞昌已經指示經濟部，3 天內提出完整的調查報告。

蔡英文表示，事故發生的時候，並非用電尖峰時段，當時的備轉容量率也有 24.61%，儘管台灣總電量是充足的，但一個操作疏失或者一件單一事故，就造成全國性的衝擊，再次凸顯國家電力輸送和基礎設施韌性的問題。

事實上，國安團隊已經有一段時間持續針對各項關鍵基礎設施的韌性，進行檢討，今天我們面對興達電廠事件，更要加速所有的檢討，尤其是必須提升電網分散性與韌性的目標，對既有的電網設計進行總體檢，加速進行必要的重新規劃和調整。

蔡英文進一步表示，經濟部必須督導台電強化電力基礎設施韌性，包括檢討保護系統啟動機制，並且強化防呆機制、檢討人員訓練和電廠安全運作，也必須要加速電力相關基礎設施的系統性風險改善工作。