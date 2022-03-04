〈台股盤後〉電子股急凍、航運獨木難撐大局 重挫197點失守所有短均

烏克蘭核電廠驚傳砲擊，衝擊亞股今 (4) 日倒成一片，台股也難逃殺機，電子資金比重急凍、低於航運股資金比重，終場加權指數大跌 197.88 點，收在 17736.52 點，摜破 5 日線，所有短期均線皆已失守，成交量擴增至 3877.84 億元，不過周線仍上漲 84.34 點。

俄烏戰況恐再惡化，美股電子盤急跌，亞股也全面重挫，美系外資針對半導體產業出具最新研究報告，一口氣揮刀砍 7 家台灣半導體廠獲利預估，其中，台積電 (2330-TW) 目標價從 1050 元降至 855 元，聯發科 (2454-TW) 目標價也從 1650 元降至 1485 元，矽力 - KY(6415-TW) 目標價更從 6791 元下砍至 5975 元，台積電跌破 600 元大關，終場跌 7 元、收在 595 元，聯發科、矽力 - KY 都大跌超過 5%。

電子股今天量能急凍，資金比重不到 4 成、僅 38.9%，交投大舉流向航運股，航海王資金比重拉高到 4 成以上，也是盤面上逆勢獨漲的焦點。

買盤主要是著眼於貨櫃三雄下周起將陸續召開董事會，由於三雄去年賺進至少 4 個股本起跳，以配發率 4 成保守計算，殖利率高達 10% 以上，成為今天逆勢走高主因，陽明漲停雖然打開，但終場仍勁揚超過 6%；中櫃、台驊投控、台航、四維航、遠雄港都收紅，運輸指數獨強小漲 0.5% 作收。

俄烏戰火不斷，持續推升貴金屬價格，鋼鐵股也有表現，志聯強收漲停板，第一銅也狂飆超過 8%，春雨、東和鋼鐵、千興、美亞、彰源、允強等聯袂逆勢收紅。

不過，金融股今天綠油油一片，開發金、新光金、永豐金、中信金等都下挫超過 2%，金控雙雄也跌逾 1%，金融指數大跌 1.26%，成為空方狙擊目標。

整體來說，電子金融股為重災區，近期除了俄烏戰事利空以外，2022 年亦包含了通膨、Fed 升息等大概率事件使得變數繁多，其中因為俄烏局勢瞬息萬變，市場擔憂周末兩天的波動難測，成為今日爆量重挫主因。