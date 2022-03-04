台股回測17700點 外資瘋狂提款430億元 三大法人賣超462.97億元

俄羅斯持續轟炸烏克蘭，造成許多平民死傷，金融市場再度陷入動盪，台股今 (4) 日開低走低，空方瞄準電子族群，台積電摜破 600 元大關，僅剩航運股撐盤，終場指數下跌 197 點，收在 17736 點，成交值放大至 3877 億元。三大法人合計賣超 462.97 億元，其中外資瘋狂提款 430 億元。
觀察法人資金變動情形，外資大舉賣超 430.37 億元，為連續 3 個交易日賣超；投信仍力挺台股，買超 17.81 億元，為連 23 買，護盤意味濃厚；自營商轉賣超 50.48 億元。三大法人合計賣超 462.97 億元。
航運股近來人氣高漲，也吸引當沖客回流，今天由貨櫃航商陽明 (2609-TW) 領軍上攻，觸及漲停價 137.5 元，創半年新高，終場漲幅收斂至 6%，長榮 (2603-TW) 一度飆上逾 7 個月新高，但尾盤湧現賣壓，股價翻黑，萬海 (2615-TW) 則收平盤，台驊投控、四維航、中櫃等同步在盤上表現。
權王台積電 (2330-TW) 震盪下挫，最低跌至 592 元，終場收 595 元，跌幅 1.16%，創逾 3 個月收盤新低，市值下滑至 15.42 兆元；聯發科 (2454-TW) 賣壓沉重，重摔逾 5%，收在全場最低 1025 元，面臨千元關卡保衛戰；聯電、國巨、瑞昱、日月光投控等電子權值股下跌 1-2%。
南部大停電事故餘波盪漾，臨時停機導致石化、鋼鐵產業受創嚴重，台塑四寶今天股價全面下挫，台塑 (1301-TW)、台塑化跌近 1%，台聚家族中的亞聚則大跌近 5%，台聚、華夏、聯成、中石化等都賣壓沉重。鋼鐵股也無力撐盤，豐興、中鋼構、佳大、新鋼、長榮鋼等都遭到調節，但第一銅、志聯仍獲資金點火。