精誠去年純益年減27% 每股賺4.9元

精誠資訊 (6214-TW) 今 (23) 日公告去年財報，由於 2020 年業外認列評價利益，墊高基期，去年稅後純益 12.14 億元，年減 27%，每股純益 4.9 元。

精誠去年第四季營收 75.75 億元，季減 2.67%，年增 15.8%，毛利率 24.85%，季增 4.85 個百分點，年增 0.35 個百分點，營益率 3.3%，季增 0.3 個百分點，年增 0.16 個百分點；稅後純益 1.43 億元，季減 38%，年減 58%，每股純益 0.58 元。

精誠去年營收 295.27 億元，年增 24.38%，毛利率 22.54%，年減 1.86 個百分點，營益率 3.83%，年減 0.07 個百分點；稅後純益 12.14 億元，年減 27%，每股純益 4.9 元。

精誠去年包括加值經銷 VAD、產業應用與系統整合 SI 都有成長，又以 VAD 成長幅度最高，並持續轉型提供客戶多元混合雲服務及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入占比，帶動業績成長。

展望今年，精誠表示，將發展全台最大最完整的自有雲應用生態平台服務，介接 AWS、Azure、GCP 等 3 大公有雲，及 Oracle 與 IBM 企業雲，提供一站式訂閱服務，加快雲服務落地應用與台商全球供應鏈的跨域服務。

精誠今年也將加碼投資海外市場，初期以亞洲為發展腹地，進入東南亞及東北亞市場，與新創企業與當地夥伴合作，擴大市場與客戶。