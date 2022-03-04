破解黃金公式矽循環經濟產業轉身成減碳能源潛力王

文．理財周刊

2021 年 11 月，聯合國氣候峰會達成最新的減碳目標，期許各國將升溫範圍控制在攝氏 1.5 度內，且 2030 年全球減碳量能達到 40%，再生能源的使用效率已成為各國積極提升的政策目標。

挪威能源研究情報公司 Rystad Energy 分析指出，各國政府競相推動綠氫的出口計劃，在全球 76 個百萬瓩級的氫氣生產計畫中，有 40 個是在 2020 年所宣布，美國總統拜登頒布的就業計畫中，就包含 1000 億美元的新電力基礎設施及氫能發展計畫，歐洲各國如德國也計劃投資 90 億歐元，法國、葡萄牙各計畫投資 70 億歐元，英國更提出氫氣戰略報告，認為到了 2050 年，氫氣佔終端能源消費的比重將達 20~35%，也計畫將氫產能在 2030 年提升到 300 萬個家庭的天然氣消費量。

氫氣儼然成為太陽能、風力發電之外後來居上的綠色能源，為什麼？這要從氫氣的特性說起。

(氫氣獨特的特性已然成為太陽能、風力發電之外後來居上的綠色能源)

可燃燒可發電各國競相投資零碳排氫能

首先，氫氣的製造來源非常廣泛，一般可分為四種，其一是石化產業、化工產業製造過程中所產生的「工業副產氫」，其二是氣體公司裂解天然氣而生成，第三是國中教材所提及，將水電解即可產生氫氣與氧氣。最後一種則是透過氧化還原反應製造。

氫氣除了來源廣，燃燒熱值非常高，能量密度大，可供儲存與運輸，還具有再生性，可與水循環利用，還可發電，最重要的就是不會造成碳排放。各國積極發展氫能，無非是看準氫可以實踐各種能源的轉換，是相當重要的戰略能源。

位於台南柳營環保園區，就有國內唯一一家可產出最高純度「綠氫」的公司——光宇應材。

半導體做靠山消化矽廢共業收穫綠色能源

光宇應材以循環經濟為公司發展核心，回收半導體製造過程中產生的含矽廢棄物，轉廢為能，有別於一般回收或是資源再生產業, 一般人或許對於「回收產業」有難登大雅之堂的刻板印象，但如果，回收到的東西可以變成黃金，身價就不同凡響。

能為光宇鍍金的，首先是與半導體產業唇齒相依的淵源。光宇公司內有三成以上股東來自半導體業，背後可溯及台灣的科技發展史。台灣是全球半導體產業最密集的「矽島」，然而在獲得傲人產值的同時，也產生龐大的含矽廢棄物，過去這些廢棄物欠缺處理技術，造成嚴重環境污染。光宇回收其中的廢矽砂、矽污泥，經氧化還原反應後，得到輪胎、製鞋、建材等產業都可再利用的二氧化矽，不僅創造出友善環境的循環經濟，當半導體產業蒸蒸日上，光宇的業務量也穩健成長。

不過，在這道將廢矽砂氧化還原的公式中，光宇得到的不只工業等級的二氧化矽，還有大量的氫，且因產製過程不需消耗電力與額外能源，是等級最高的「綠氫」，純度達 99.999%，可以回收再利用於發電。

(光宇應材擁有全球獨創矽循環多效再生系統，是推動各行各業進入綠色供應鏈的最佳推手)

光宇應材目前擁有一條六百噸的標準矽循環再生系統，這個標準生產線約可以產生 320 萬立方公尺氫氣，換算下來能供應一千輛氫能巴士一年所需的能量（參考台北市公車平均里程數），若利用在發電，更可供應一千戶家庭一年用電量。

光宇應材董事長何英志透露，台灣半導體產業光是正規製造過程中所產生的廢矽砂量，足足可供十條這樣的標準生產線運作，還不包含太陽能產業與消費電子產品中報廢的晶片。光宇這道從垃圾中挖掘出來的黃金公式，還有可觀的前景值得你我投入更進一步的認識。

來源：《理財周刊》1123 期

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