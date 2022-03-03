訊連獨角獸玩美移動Q3赴美上市 估值上看14億美元

訊連 (5203-TW) 今 (3) 日宣布，董事會決議轉投資公司玩美移動 Perfect Corp. 將透過 SPAC(Special Purpose Acquisition Company；特殊目的收購公司)，在美國納斯達克以 PERF 為股票代碼上市，目標第三季上市，估值上看 14 億美元。

訊連董事長黃肇雄表示，玩美移動將與美國上市公司 Provident Acquisiton Corp. 合併，其為在美國掛牌上市的 SPAC 公司，依照合併協議，玩美移動以合併前的估值 10.1 億美元與 Provident Acquisiton 合併，以玩美移動為存續公司。

黃肇雄指出，此合併案預計將為玩美移動籌募最高 3.35 億美元資金 (約新台幣 93 億元)，其中包括 Provident Acquisiton 以信託方式持有的 3.2 億美元，來自遠期購買協議的 0.55 億美元與來自私募增資案的 0.5 億美元，合併後企業價值將達 10.2 億美元 (約新台幣 284 億元)。

訊連董事會也通過參與玩美移動與 Provident Acquisiton 合併案並行的私募增資，預計投入 300 萬美元資金。

訊連目前持股玩美移動約 36.3%，待其上市後，訊連持股估將降至約 26-31%；訊連當初投入玩美移動的資金約 3600 萬美元，若以持股來推算，相當於擁有玩美股權的潛在價值高達 3.6 億美元，已較當初成長達 10 倍。

黃肇雄表示，由於上市後一年閉鎖期內不得處分持股，一年後不排除處分部分股權，但也會繼續保有一部份股權，以分享玩美移動成長果實。

另外，玩美移動因發行特別股，在其財報上依國際會計準則歸類為透過損益按公允價值衡量的金融負債，因此當玩美移動估值上升，該特別股 (負債) 價值同時增加，導致玩美移動需認列特別股 (負債) 帳面損失，連帶使訊連將在本期財報同步認列投資玩美移動的大額業外投資損失。

訊連去年營收 15.77 億元，營業利益約 1.97 億元，但因認列業外轉投資玩美移動虧損 7.96 億元，導致去年虧損約 5.63 億元。