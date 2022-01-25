英業達擬砸3億元 參與益鼎二創投基金募集

代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (25) 日宣布，將斥資 3 億元參與益創二創業投資基金募集，進而擴大投資 ESG、半導體等領域，此外，今日也代重慶子公司宣布將以人民幣 2004 萬元 (約新台幣 8765 萬元) 取得重慶市土地，作為員工宿舍。

英業達表示，益創二為投資基金，投資標的涵蓋各領域，今日董事會通過投資 3 億元參與該基金募集，最終持股比例則仍待募資後結果而定。

益創二為創投公會理事長邱德成旗下益鼎創投發起，去年 8 月也完成益鼎一半導體基金募集，成功募到 8 億元資金，主要用於投資新創 IC 設計公司、第三代半導體應用等。

另一方面，英業達今也代重慶子公司公告擬新購置宿舍，將向公司董事及其配偶、子女購置位在重慶市沙坪壩區土地，面積達約 1632.4 平方公尺，作為員工宿舍，交易總金額預計為人民幣 2004 萬元 (約新台幣 8765 萬元)，英業達解釋，交易對象為關係人，主因是過去該地以承租方式，未來則將購入為自用。

營運方面，英業達認為，本季在料況持續改善下，加上遞延訂單效應，首季營運可望淡季不淡，估筆電、伺服器出貨季減幅都將從往年逾 2 成，收斂至 10-15%，今年也看好伺服器、智慧裝置動能，預期相關營收貢獻都將有雙位數成長。