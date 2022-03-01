香港傳擬祭出封城令 配合3月全民普篩

知情人士透露，香港政府正計劃祭出封城令，配合 3 月新冠肺炎全民普篩，但證交所在封鎖期間仍持續運作，凸顯新一波疫情對香港的衝擊。

星島日報報導，消息人士表示，港府在 3 月 17 日後才會對 740 萬名民眾實施大規模檢測，目標是九天進行三次篩檢，並實行禁足令，以確保最佳效果，但民眾在禁足期間仍可外出購買食物等民生必需品，也可就醫。

在封鎖期間，香港證交所等核心金融服務，不會中斷，港府也會持續推動疫苗接種計畫。

香港特首林鄭月娥宣布本月推行全民強制檢測時，曾說禁足不符合現實，但近日不少專家均表示，全民普篩要搭配禁足令，才能發揮最大效果。知情人士說，中國政府官員也力促香港考慮封城。

因此，林鄭月娥周一（28 日）一改口風，聲稱仍在評估禁足令，她說 3 月推動全民強制檢測，最大目標是清零，「要徹底、快速、有序、有效」，並表示專家均認為，「最好是市民能停下來，未有陰性結果前不要移動」。

林鄭月娥坦言，全民普篩牽涉整個社會，須認真評估，包括限制民眾外出的程度，畢竟很多人一定要出外才能工作，光是公務員就數以萬計。

香港周一新增確診病例達到 34,466 例，飆上歷史新高，其中四例是境外輸入，其餘都是本土病例。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫師歐家榮表示，香港爆發第五波疫情以來，確診病例快速增加，約每二至三天就倍增一次，預料染疫人數仍會繼續上升。