香港推出新一輪消費券 每人核發10,000港元

香港政府將推出新一輪消費券，向每位居民發放 10,000 港元（1,280 美元）電子消費券，共計投入 660 億港元，港府並預估今年經濟成長將放緩至 2%-3.5%。

香港財政司司長陳茂波周三（23 日）提出 2022 年財政預算案，表示將向符合資格的居民發放電子消費券，每人 10,000 港元，將分兩期發放，預估 660 萬人受惠，並預定 4 月核發第一批 5,000 元消費券。

陳茂波說，今年香港經濟成長將減緩至 2%-3.5%，遠不如去年的 6.4%。高盛、摩根士丹利等大型銀行也已經下修今年香港經濟成長展望。香港經濟經歷兩年萎縮後，去年出現回升。

陳茂波說：「我希望消費券計畫在疫情平穩後，為市場注入動力，加速經濟復甦，並進一步鞏固商家及市民使用電子支付的習慣，促進數位經濟發展。」

Omicron 新冠變異株重創香港經濟，令政府官員措手不及。在單日新增確診病例超過 9,000 例的情況下，港府禁止幾個國家的航班入境，關閉學校，並禁止餐館內用。

港府可能會採取更嚴格的措施，包括全面封鎖，但這將是前所未有的措施，可能進一步打擊企業與就業。

與此同時，由於香港的貨幣與美元掛鉤，香港將被迫與美國聯準會（Fed）同步升息，從而增加企業與消費者的借貸成本，最終拖累香港經濟。