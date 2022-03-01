網龍挾IP優勢大啖元宇宙商機 今年將推3款NFT

中華網龍 (3083-TW) 搶攻元宇宙商機，總經理呂學森今 (1) 日表示，第二季將推出《天子傳奇 S》NFT(非同質化代幣)，《尋秦記》、《吞食天地》遊戲及 NFT，也將在下半年同步推出。

由網龍授權 IP、真好玩 (8491-TW) 自研手遊新作《吞食天地 3：放置版》，預計 4 月推出，呂學森表示，屆時將有該款手遊授權金與營收分潤收入挹注。

呂學森表示，《吞食天地》是以華人玩家十分熟悉的三國題材為背景，至今已開發推出 11 款涵蓋 PC 及行動平台的系列作品，並在台港澳、中國及東南亞等市場推出，累積超過 500 萬玩家會員，遊戲總收入超過 30 億元，其中 6 成收入來自海外市場。

對於 NFT 商機，呂學森指出，網龍擁有許多知名 IP，如《天子傳奇 S》、《黃易群俠傳》、《武林群俠傳》、《吞食天地》、《戀愛盒子》等，未來可發展出更多娛樂產品。

呂學森認為，從過去的單機遊戲到現在的元宇宙 NFT，遊戲產業將擴建出更多不同的商業模式，帶來全新希望，其實在 20 年前遊戲內的寶物就是元宇宙，現在結合穿戴裝置、加密裝置等型態，更符合虛擬世界，預期元宇宙議題不會是 2-3 年，而是 5-10 年、可長期發展的產業。