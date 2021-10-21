宏碁智醫眼科AI輔助軟體獲菲律賓FDA 月底登興櫃戰略新板

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 醫療布局報捷，旗下宏碁智醫眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR，繼獲得台灣、泰國、印尼醫材許可證 (FDA) 後，今 (21) 日進一步宣布取得菲律賓衛生部食品藥物管理局核發醫材許可證，成為台灣首件落地菲律賓的眼科智慧醫材；宏碁智醫月底也將登錄興櫃戰略新板。

宏碁智醫表示，旗下 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 積極進軍東南亞市場，菲律賓是繼泰國、印尼後，第三個取得醫材許可證的東南亞國家，未來將透過當地合作夥伴共同推廣眼科 AI 軟體，協助解決當地糖尿病患面臨醫師人數不足問題、提升糖友照護。

根據聯合國估算，菲律賓總人口超過 1 億人，是東協國家中僅次印尼的第二大國，但當地衛生福利部資料顯示，菲律賓糖尿病患者占總人口數達 5.8%，約 600 萬人，其中，有超過 1/3 的糖友恐延伸糖尿病視網膜病變問題，但整體醫療資源不足，平均每千人僅分配到 1.2 位醫師。

宏碁智醫指出，旗下 AI 輔助診斷軟體將使用電腦邊緣計算技術，無須網路即可進行眼底影像篩檢判讀，可望有效縮短檢測時間、輔助醫師盡快找出高風險糖尿病視網膜病變患者、提升篩檢率，並盡早轉介治療。

另一方面，宏碁智醫也預計下周三 (27 日) 登錄興櫃戰略新板，將是宏碁董事長陳俊聖 2013 年接任董座以來，第七家公開發行的子公司，宏碁也預估年底前還有一家子公司將申請興櫃，屆時集團上市櫃家數將達八家。