第一金獲利貢獻三足鼎立 確定加碼發放現金股利

第一金 (2892-TW) 今 (2) 日舉辦線上法說會，非銀行子公司獲利貢獻越過 10% 門檻，在成立的第 18 年達成，也就是銀行、證券、人壽三足鼎立；股利政策方面，第一金副總李淑玲表示，有多賺就多發一點，會以財務調度來增加現金股利，來回饋股東。

歷經疫情的洗禮，第一金公布 2021 年稅後純益為新台幣 (下同)197.39 億元，較前一年成長 17.4%，每股純益 (EPS) 為 1.52 元，除集團獲利創金控成立以來歷史新高外，非銀行子公司獲利貢獻也突破 10%，成為第一金績效里程碑。

第一金旗下第一銀行 2021 年稅後純益為 176.52 億元，年成長 12.6%。第一金證券也在台股交易量迭創新高下，稅後純益為 14.96 億元，年成長達 101.1%，人壽稅後純益為 6 億元，亦達 23.7% 之成長，三大子公司合力貢獻集團獲利，擺脫過去銀行子公司獲利獨大之局面。

一銀 2021 年放款年成長 6.9%，帶動淨利息收入大增 13.1%，淨利差 (NIM) 回穩至 1.01%；手續費收入年成長 8.7%。雖第四季成長力道較前一季放緩，但整體來說利差有持續擴大跡象。

李淑玲強調，對照美國 Fed 可能升息，市場預期 2022 年將是利率正常化的一年，也將帶動客戶資產配置商機及進入升息循環的放款需求，後市可期。

至於金管會與央行對打炒房祭出多項緊縮措施，李淑玲表示，一銀的土建融餘額 1700 多億元，其中，土融餘額 150 億元，拉高不動產風險權數後，對土融影響較大，今年土融到期 60 億元，預期影響資本適足率 (CAR) 約 3-4bps，若每年新承作 200 億元則預估會影響 10bps，第一金將以擇優承作、且拉高房貸利率因應。

第一金去年獲利繳出創紀錄的成績單，股利政策也備受矚目，李淑玲表示，在獲利新高下，有多賺、就多發一點，會以現金股利為主、股票股利為輔，只要維持資本適足率的前提下，會以財務調度來增加現金股利，配息率會與以往相當約 7 成，但因為盈餘增加，所以每股配發金額會跟著提升。

資產品質方面，截至 2021 年底，一銀逾放比再降至 0.20% 之水位，覆蓋率重回 600% 以上大關，資本充足得支應 2022 年業務擴展，尤其一銀不畏疫情，於 2022 年 2 月再增設美國第一銀行聖馬特奧 (San Mateo) 分行，搭配各國鬆綁措施與重啟國門商機，2022 可謂海外重開機的一年，除了美國子行，德國法蘭克福也希望在今年成立。