〈MWC展將登場〉深化佈局 中磊秀肌肉展5G、O-RAN與雲端方案

MWC 2022 世界行動通訊大會即將於本周末登場，電信寬頻設備大廠中磊 (5388-TW) 今 (21) 日宣佈，將在本次展覽上，發表 5G、開放式無線接取網路 (O-RAN)，以及雲端寬頻分析平台三大主軸的電信寬頻方案。

中磊總經理王煒表示，中磊此次 MWC 展將展出 5G、O-RAN 及雲端寬頻分析平台方案，除佈局 5G 關鍵技術及產品，將深耕垂直產業的跨領域合作，提供高性能及成本效益產品。

隨著全球 5G 加速部署，固定無線存取網路 (FWA) 是 5G 發展中的重要焦點，中磊將展出室內、戶外 5G 用戶端設備 (CPE)，提供光纖級寬頻，電信商可透過 5G FWA 提供多元化服務、擴大頻譜使用效益。

此外，中磊將展出 5G 產品方案，包括 mmWave 毫米波及 Sub-6GHz 小型基地台，優化室內 5G 訊號，滿足都會區高密度網路流量需求。

另一方面，隨著電信商開始導入 O-RAN，電信業者能自由搭配硬體，甚至是白牌設備，靈活的開放式架構促進 5G 基礎設施生態系的創新，也有利台灣網通廠產業地位的提升。

為瞄準 O-RAN 趨勢，中磊推出無線電單元 RU 與分佈單元 DU 的分散式架構小型基地台，電信商可應用於垂直產業領域如智慧工廠、醫療、擴增實境等。

另外，中磊還將展示雲端寬頻分析平台，藉由大數據分析，以利電信業者能即時掌握用戶設備佈署狀況、網路效能等，減少客訴並降低營運成本。