南韓疫情急遽飆升 單日新增確診逼近22萬人創高

南韓當局周三 (2 日) 公布，COVID-19 單日新增確診 21 萬 9241 人，逼近 22 萬人大關且創歷史新高，比前一天多 8 萬餘人。南韓當局預測疫情高峰將在 3 月初或 3 月中旬出現，屆時單日新增確診恐達 35 萬人。

依照南韓中央防疫對策本部說法，截至當地時間 3 月 2 日凌晨 0 點，COVID-19 單日新增確診通報 21 萬 9241 人，其中本土案例 21 萬 9173 人，境外移入 68 人。

南韓截至目前的累計確診案例達 349 萬 2686 人。

重症患者新增 35 人，人數從前一天的 727 人增至 762 人。死亡案例增加 96 人，累計 8266 人。

目前提供給重症患者病床的使用率也持續攀升，截至當地時間 2 日凌晨 0 點為 50.1%。其中首都圈 (首爾市、京畿道、仁川市) 達 45.9%，首都圈以外地區達 60.3%。

在家療養人數增加 2 萬 8184 人，共計 82 萬 678 人。

檢視南韓最近一周的 COVID-19 單日新增確診人數變化，一周前為 17 萬人，中間一度下降至 13.9 萬人，但周三又大幅回升，甚至逼近 22 萬人。

南韓自 3 月 1 日起取消餐飲店、咖啡廳等場所的「防疫護照」規定，且染疫者和同居人的隔離義務等也一併取消，各項防疫規定放寬。

另外，由於小學和國高中也在 3 月 2 日開學，確診人數恐出現進一步上揚。

南韓防疫當局預測，疫情高峰將在 3 月初或 3 月中旬出現，屆時單日新增確診人數預料達 35 萬人。