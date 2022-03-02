〈台股盤中〉權值雙王帶頭殺 一度挫逾百點 面臨五日線保衛戰

俄烏戰火持續延燒，美股四大指數周一全面下殺，費半更重挫 3.64%，台股今 (2) 日開盤即下跌表態，權值雙王台積電、聯發科賣壓沉重，影響指數一度下跌逾百點，面臨五日線保衛戰，預計今日成交量 3000 億元，較昨日減少。

台積電今日最低跌至 600 元，跌破年線大關，聯發科儘管昨日推出新晶片，今日仍遭賣壓空襲，跌破所有短均，鴻海則在平盤遊走，其餘如台塑四寶、長榮、中鋼等傳產權值股，皆力守盤上，扮演撐盤要角。

觀察資金流向，電子隨著買盤降溫，成交比重也僅剩 44%，航運則回升至 27%，鋼鐵達 8%，漲跌幅來看，鋼鐵繼昨日大漲後、今日再續強，漲幅高達 1.6%，冠居所有類股。

鋼鐵族群包括志聯、佳大午盤前已亮燈漲停，新鋼、長榮鋼、第一銅漲幅皆逾 7%，龍頭股中鋼、中鴻、官田鋼以及威致漲幅也達 1% 以上。

至於昨日強漲的 AES-KY、定穎、愛普 *、惠特等電子股，今日皆回落，跌幅近半根，亞太電也因折價與遠傳換股，今日開盤再度亮燈跌停，隨後跌幅收斂至約 8%。

展望台股後市，法人指出，由於俄烏戰事膠著、變數不斷，市場買盤明顯觀望，短期指數突破不易，仍呈現震盪走勢，可挑選去年獲利表現亮眼、高配息族群進行布局。