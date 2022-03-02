〈三陽展望〉南陽訂營運三大策略 拚銷售連年正成長

三陽 (2206-TW) 轉投資南陽現代汽車今 (2) 日指出，今年車市具備強勁基本盤，在去年創下 7 年來最高銷量 1.34 萬台後，目標今年有望銷售 1.5 萬台，為連續 3 年成長，南陽強調，今年已訂三大發展策略，包括重新整合休旅車產品線、發展重型商用車以及未來每年推一台純電車款，中長期目標為 2024 年年銷量衝上 2 萬台，屆時將是歷年新高。

南陽去年銷售達 1.34 萬台，年增 8%，在缺車潮下維持穩定交車不乏，不僅連 2 年成長，也創下 7 年來最高銷量。

南陽總經理徐伯達說明，目前 Venue 每月平均交車 500 台，Tucson 自去年改款後，接單已超過 3500 張，車主須等待 3-4 個月，整體來看，銷售具強勁基本盤，有信心今年將完成 1.5 萬台的銷售目標。

徐伯達表示，已設 3 大計畫，包括重新整合休旅車產品線、回歸重型車市場，以及未來每年都會推出一款純電新車，其中，商用戰略車導入 5 MIGHTY，純電新車款則是在今日發表 IONIQ 5。

由於 IONIQ5 詢問度相當高，南陽預料幾周內，年度配額將銷售一空。

隨著回歸商用車市、強打新能源車款，以及休旅車產品線陸續增加，南陽已訂定 3 年中期發展計畫，力拚 2024 年年銷售量可達 2 萬台。